Kasımpaşa Ankaragücü'nü ikinci yarıda devirdi

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. İkinci yarıda 4 golün olduğu mücadeleyi İstanbul ekibinin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kasımpaşa Ankaragücü'nü ikinci yarıda devirdi

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetti.

İlk yarıda açılışı Kasımpaşa yaptı.

30. dakikada Aytaç Kara, sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta sağ ayağıyla sert ceza alanına gönderdi ve kimsenin dokunamadığı top uzak köşede ağlarla buluştu.

38. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Tolga'nın sağ çaprazdan ceza alanına doldurduğu pası göğüsüyle indiren Sowe, topu soluna aldı ve rakibini geçip sol çaprazdan şutunu çekse de top auta çıktı.

42+2'de Sowe'nin geriye çıkardığı pasta ceza alanı dışı sağ çaprazından Djokanovic, kaleyi yokladı. Ancak yan direğe çarpan top oyun alanına döndü.

İkinci yarı gol yağmuru yaşandı.

69. dakikada Kasımpaşa'da Fall attı ve fark ikiye çıkardı. Savunmanın hatasında araya giren Hajradinovic'in pasında topu önüne alan Fall, penaltı noktasının gerisinden çektiği şut ile topu ağlarla buluşturdu.

73. dakikada ise Ankaragücü'nde Efkan attı ve fark 1'e indi. Yaklaşık 35 metreden uzaklıkta kullanılan serbest vuruşta Efkan, topu ağlarla buluşturdu.

78. dakikada Ankaragücü beraberliği yakaladı. Alper Potuk'un sol çizgiden çevirdiği topa kaleci dokundu ve seken topu Cephas tamamladı.

90+3'te ise Kasımpaşa'da Ben Ouannes ise son sözü söyledi. Hajradinovic'in pasında topu önüne alan Ben Ouannes, sol köşeden topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma 3-2'lik Kasımpaşa'nın galibiyetiyle sona erdi.

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