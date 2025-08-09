Kasımpaşa Antalya sıcağına dayanamadı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalyaspor Süper Lig'e Kasımpaşa galibiyetiyle başladı.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Antalyaspor Kasımpaşa'yı konuk etti.

ANTALYASPOR İLK YARIDA SONUCA GİTTİ

Sıcak havaya rağmen kıran kırana geçen mücadelede Akdeniz ekibi ilk yarıda sonuca giderek sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve sezona 3 puanla başladı.

Karşılaşmanın 19'uncu dakikasında Güray Vural'ın attığı golle Antalyaspor 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 32'de Pape Gueye ile skora dengeyi getirse de maçta eşitlik uzun sürmedi. 40'ıncı dakikada Nikola Storm'un golü Antalyaspor'a galibiyeti getirdi.

