Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 10’uncu haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.

Mücadeleye 5’inci dakikada Cengiz Ünder’in attığı golle 1-0 önde başlayan Beşiktaş’ta 16’ıncı dakikada oyunun durduğu anda El Bilal Toure yedek kulübesine işaret yaparak oyun alanını terk etti ve soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 3 dakika sonra soyunma odasından sağlık ekibiyle birlikte geri dönen El Bilal Toure Sergen Yalçın ile kısa bir konuşmanın ardından hakemden izin alıp yeniden oyuna dahil oldu.

Yıldız oyuncunun kasığına gelen bir top sonrası yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıktığı ifade edildi.