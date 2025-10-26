Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Saat 20.00’de başlayacak zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ'TA SİSTEM DEĞİŞTİ

Sergen Yalçın Rafa Silva'nın yokluğunda Vaclav Cerny'e forvet arkası pozisyonda görev verdi.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın Rafa Silva'nın yokluğunda nasıl bir sistemle sahada olacaklarını şu şekilde anlattı:

"4-1-4-1 gibi, 4-3-3 gibi düşünebilirsiniz. Cerny'i daha merkeze aldık. Kenarda Bilal döndü. Cengiz'in, Tammy'nin performansları önemli. Daha ofansif bir kadro. Oyunun kontrolü bizde olsun istiyoruz. Bakalım, umarım planlarımız olumlu yansır sahaya."

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ 11’LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Szalai, Winck, Owusu, Baldursson, Cem, Ben Ouanes, Fall, Diabate, Kubilay

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Cengiz, El Bilal, Abraham.

Süper Lig’de 16 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, hafta içi erteleme maçında Konyaspor’u 2-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Ev sahibi Kasımpaşa ise 9 haftada topladığı 9 puanla alt sıralarda yer alıyor. İstanbul ekibi, geçtiğimiz hafta Eyüpspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Şota Arveladze’nin öğrencileri zorlu rakibi karşısında çıkış arıyor.

BEŞİKTAŞ SON 4 MAÇI KAZANAMADI

İki takım, Süper Lig tarihinde 45. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 44 maçın 26’sını Beşiktaş, 9’unu Kasımpaşa kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son dört lig maçında galibiyet alamadı. Geçtiğimiz sezon rakibine 3-1 ve 2-1’lik skorlarla mağlup olan siyah-beyazlılar, son galibiyetini 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2’lik skorla elde etmişti.

İKİ TAKIMDA DA KİLİT İSİMLER YOK

Beşiktaş’ta Rafa Silva, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa cephesinde ise takımın kilit isimlerinden Haris Hajradinovic, sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Kasımpaşa, Beşiktaş ile oynadığı son 7 Süper Lig maçının 4’ünü kazandı (1B 2M).

Beşiktaş, son 10 deplasman maçında Kasımpaşa karşısında yalnızca 2 galibiyet alabildi.

Siyah-beyazlılar, 2014/15 sezonundan bu yana Kasımpaşa ile oynadığı 22 maçın 20’sinde kalesinde gol gördü.

Kasımpaşa, evinde oynadığı son 7 lig maçında galibiyet elde edemedi (3B 4M).

Shota Arveladze ve Sergen Yalçın, Süper Lig’de 24 Ekim 2015’ten bu yana ilk kez birbirlerine rakip olacak.