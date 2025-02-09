Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile kazanmaya devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile kazanmaya devam ediyor

Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İstanbul ekibi maçı 3-2 kazanarak Burak Yılmaz yönetiminde bir galibiyet daha aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.

Kasımpaşa'nın ilk golünü 26. dakikada Kevin Rodrigues kaydetti. 30. dakikada ise Çaykur Rizespor'da Rachid Ghezzal'ın kullandığı korneri Kasımpaşa kalecisi Sinan Bolat, kendi ağlarına gönderdi.

45+8. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Dakikalar 57'yi gösterirken Kasımpaşa'da Nuno da Costa, farkı 2'ye çıkartan golü attı. 80. dakikada Çaykur Rizesporlu Ali Sowe, Kasımpaşa ağlarını havalandırdı ve fark yeniden 1'e indi. Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

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