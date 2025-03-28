Kasımpaşa deplasmanda galibiyet hasretine son vermek istiyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa deplasmanda galibiyet hasretine son vermek istiyor

Kasımpaşa Süper Lig’de Samsunspor’a konuk olacak. İstanbul ekibi sahaya deplasmanda galibiyet hasretine son vermek için çıkacak.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8'er galibiyet ile mağlubiyet ve 11 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 35 puanla 10. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, son 5 haftada 4 puan kazanabildi, son 4 deplasmanda ise galibiyet alamadı.

Ligde 15 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, son 5 haftada 8 puan aldı.

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