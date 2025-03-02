Kasımpaşa - Galatasaray 1 - 1

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. 64 puanlı Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Maçın 2.dakikasında Osimhen'e yaptığı hareketten dolayı Yasin sarı kart gördü
Maçın 4.dakikasında Brekalo'nun çaprazdan sert vuruşu Muslera'dan döndü.
Maçın 10.dakikasında kaleci Gianniotis'in Osimhen'e yaptığı hareketi VAR'ın uyarısının ardından izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
Maçın 12.dakikasında penaltıyı kullanan Osimhen topu ağlara gönderdi 1-0
Maçın 20.dakikasında Da Costa'nın uzaktan şutu auta gitti.
Maçın 23.dakikasında Brekalo'nun sert şutunu Muslera kornere çeldi.
Maçın 26.dakikasında Mamadou Fall'ın çaprazdan sert şutunu Muslera kornere gönderdi.
Maçın 28.dakikasında Abdülkerim'in dokunuşunda kaleci Gianniotis başarılı bir kurtarışla farkın ikiye çıkmasını önledi.
Maçın 33.dakikasında Da Costa'nın kafa vuruşunu Sara çizgi üzerinden çıkardı.
Maçın 40.dakikasında Da Costa'nın şutu az farkla auta gitti.