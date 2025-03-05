Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı: Hakemler penaltılar için ne dedi?

Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı. TFF’nin açıkladığı kayıtlarda Galatasaray’ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçta hakemlerin iki penaltı pozisyonu ile ilgili konuşmalar da yer aldı.

Açıklanan VAR kayıtlarına göre, Hakemlerin Galatasaray’a verilen penaltıda aynı fikirde olduğu görüldü. Öte yandan iki penaltı için de VAR’ın inceleme önerisi vermesi dikkat çekti.

TFF’nin açıkladığı VAR kayıtlarına göre hakemlerin arasındaki konuşmalar şöyle:

Galatasaray'ın kazandığı penaltı:

VAR: "Sana olası bir penaltı için inceleme öneriyorum. Bak topa dokunmadı."

Hakem: "Evet gördüm, hücum oyuncusu ilk topa dokunuyor."

VAR: "Topa ilk dokunan hücum oyuncusu. Bence kart yok, sadece penaltı."

Hakem: "Seninle aynı fikirdeyim. Kart yok, penaltı."

VAR: "Kesinlikle kart yok."

Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı:

VAR: "Sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bana en iyi görüntüyü göster."

Operatör: "Açık."

VAR: "Top hücum oyuncusunun kontrolünde ve şimdi oyuncunun davranışına bak. Aksiyonun sonunda 2 elle onu tuttuğu anda topu kontrol edemiyor."

Hakem: "Bana başka bir açı verebilir misin?

VAR: "İki eli üstünde bu aksiyon yüzünden devam edemiyor."

Hakem: "Başka açı lazım. Tamam."

VAR: "Kart yok, çünkü gol atma olasılığı yok. Ama topu kontrol edebilirdi."

Hakem: "Penaltı veriyorum, toptan bağımsız olduğu için sarı kart veriyorum."

VAR: "26 numaraya aşağıdan tuttuğu için sarı kart."