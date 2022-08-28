﻿Kasımpaşa tek golle güldü

Ligde galibiyeti bulunmayan iki takım karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golü 36'da Haris Hajradinovic kaydetti.
HATAYSPOR PUANLA TANIŞAMADI
Bu skorla Kasımpaşa bu sezon ilk puanını alarak 3 puanla 15.sıraya yerleşti. Hatayspor 0 puanla 19.sırada kaldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.