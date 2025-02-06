Kasımpaşa'ya İstanbulspor şoku

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasımpaşa'ya İstanbulspor şoku

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 1. Lig ekibi İstanbulspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 1.Lig ekibi İstanbulspor ile Süper Lİg temsilcisi Kasımpaşa karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 2-0'lık skorla kazandı.

Sarı-siyahlılara üç puanı getiren golleri 7 ve 32. dakikalarda Mario Krstovski kaydetti. İstanbulspor böylece puanını 3'e çıkardı.

İKİ TAKIMIN 11'İ

İstanbulspor: Alp, Yunus, Yiğit, Duhan, Yusuf Ali, İsa, Demir, Şeref, Loshaj, Cham, Krstovski
Kasımpaşa: Ege, Yunus, Taylan, Serhat, Adnan, Dağhan, Emirhan, Yaman, Yusuf, Sarp, Sinan

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