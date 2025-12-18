Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon Euro karşılığında Rennes'den transfer ettiği Belçikalı sol kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe, şu ana kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

KASIMPAŞA OLAIGBE'YE TALİP OLDU

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yababncı kontrenjanında boşluk yaratmak isteyen Trabzonspor'un gözden çıkardığı isimler arasında yer alan Olaigbe'ye Süper Lig ekibi Kasımpaşa talip oldu.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİ

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Kasımpaşa, Olaigbe'yi transfer etmek için Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı. Ayrıca 22 yaşındaki oyuncuyla da görüntülü görüşme gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR KİRALAMA TEKLİFİNİ BEKLETİYOR

İstanbul ekibi, Olaigbe'yi sezon sonuna kadar kiralamak isterken Trabzonspor bu teklifi şimdilik beklemeye aldı.

Bordo mavili yönetim, gelecek diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra Olaigbe hakkında son kararını vereceğini Kasımpaşa cephesine iletti.