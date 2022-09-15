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Galatasaray Yusuf Demir düğümüne çözüm arıyor

Sarı - Kırmızılılarda gündem genç yıldız Yusuf Demir...

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:07
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Kasımpaşa maçında oyuna giren ve harikalar yaratan 19 yaşındaki yıldız Yusuf için Galatasaray çözüm arıyor

Galatasaray Yusuf Demir düğümüne çözüm arıyor
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Galatasaray formasıyla ilk kez Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna giren ve kısa sürede harikalar yaratan 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için sarı-kırmızılı yönetimin arayış içinde olduğu öğrenildi.

7 yaşında Barcelona forması giyen, 19 yaşına geldiğinde Galatasaray'ın 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, şimdiden sarı-kırmızılı camiayı en çok heyecanlandıran isim haline geldi.

Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 10 numara pozisyonunda oyuna giren ve klas sol ayağıyla kısa sürede harika işler yapan genç yeteneğin bundan sonra nasıl bir grafik çizeceği büyük merak konusu.

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Yusuf'a çok daha fazla süre vermek istiyor. Ancak Fanatik'in haberine göre genç oyuncunun yabancı statüsünde olması, 11'deki 3 yerli zorunluluğu sebebiyle teknik ekibin elini kolunu bağlıyor.

MİLLİ TAKIM ŞANSI KALMADI

Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için, Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Spor Toto Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor.
Galatasaray yönetimi, bu kuraldan mağdur olan tüm oyuncularla ilgili bir değişiklik, güncelleme veya esnetme yapılabilir mi sorusuna cevap arıyor.
Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir girişim yapılması gündemde.

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