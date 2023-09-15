Kasımpaşa Premier Lig'den transfer yaptı

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, İngiltere Premier Lig ekibi Burnley’den 26 yaşındaki Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Samuel Bastien’i transfer etti.

KAYNAK: İHA
Kasımpaşa Premier Lig'den transfer yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Lacivert-beyazlılar, son olarak İngiliz temsilcisi Burnley forması giyen 26 yaşındaki Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Samuel Bastien’i transfer ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Samuel Bastien, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Burnley formasıyla 24 maça çıkan Bastien, 2 gol ve 1 asitlik katkı sağladı.

kasimpasa-samuel-bastieni-transfer-etti.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Hataylı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi Güncel
Hataylı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi
Malatya’da 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlatıldı. Görüntüler savaş meydanından çekilmiş gibiydi Güncel
Malatya’da 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlatıldı. Görüntüler savaş meydanından çekilmiş gibiydi
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil takla attı Güncel
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil takla attı
İngiltere resmen ilan etti: Wagner terör örgütü Dünya
İngiltere resmen ilan etti: Wagner terör örgütü
Kandıra’da kıyıya vuran ceset şoke etti Güncel
Kandıra’da kıyıya vuran ceset şoke etti
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
Gökhan Abur kimdir? Neden öldü aslen nereli? Keşfet
Gökhan Abur kimdir? Neden öldü aslen nereli?