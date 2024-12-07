Kasımpaşa, Trabzonspor maçı için mahkemeye gidecek

Kaynak: Habertürk
Kasımpaşa, Trabzonspor maçı için mahkemeye gidecek

Trabzonspor ile Kasımpaşa’nın 2-2 berabere kaldığı maç sonrası tartışmalar devam ediyor. Kasımpaşa, tartışmalı penaltı pozisyonunu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki skandal hakem yönetimi ve akıllara zarar penaltı kararı, futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Habertürk’te yer alan habere göre, kamuoyunda büyük infiale sebep olan penaltı skandalı sonrası Kasımpaşa Kulübü de hakkını aramak için harekete geçme kararı aldı.

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Lacivert-beyazlı kulüp, kendisini yumruk yemiş gibi göstererek yere atan Enis Destan'ın TFF Etik Kurulu’na sevkini talep edecek. Futbolun saygınlığına zarar veren aldatmaya yönelik bu davranışından ötürü Enis Destan'ın cezalandırılması istenecek.

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HAKEMLER MHK'YA ŞİKAYET EDİLECEK

Kasımpaşa Kulübü skandal kararın başrolleri hakem Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) şikayet edecek. MHK, bu hakemlere maç vermeme, dinlendirme gibi yaptırımlar uygulayabilir.

Kasımpaşa Kulübü ayrıca, uğradığı zararlar nedeniyle pazartesi günü bu isimler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.

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