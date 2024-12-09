Kasımpaşa Türkiye kupasına katılmayacak. TFF açıkladı

Türkiye Kupası’na Fenerbahçe’nin ardından bir takım daha katılmayacak. TFF’den yapılan açıklamada Kasımpaşa’nın Türkiye Kupası’na katılmayacağı belirtildi. Yapılan açıklamada Kasımpaşa’nın 7 Aralık’ta yazdığı yazı ile Türkiye Kupası’na katılmayacağını bildirdiği vurgulandı.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

KASIMPAŞA’NIN RAKİBİ ÜST TURA YÜKSELECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta 4. tur maçları tamamlandı ve 5. turun kuraları çekildi.

Yapılan kura çekiminin ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile eşleşti.



Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama kararı alması sonrası Gençlerbirliği bir üst tura yükselecek.