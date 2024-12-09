Kasımpaşa Türkiye kupasına katılmayacak. TFF açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasımpaşa Türkiye kupasına katılmayacak. TFF açıkladı

TFF, yaptığı açıklamada Kasımpaşa’nın Türkiye Kupası’na katılmayacağını bildirdi. Böylece Fenerbahçe’nin ardından bir takım daha kupada yer almayacak.

Türkiye Kupası’na Fenerbahçe’nin ardından bir takım daha katılmayacak. TFF’den yapılan açıklamada Kasımpaşa’nın Türkiye Kupası’na katılmayacağı belirtildi. Yapılan açıklamada Kasımpaşa’nın 7 Aralık’ta yazdığı yazı ile Türkiye Kupası’na katılmayacağını bildirdiği vurgulandı.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

ekran-goruntusu-2024-12-09-111358.png

KASIMPAŞA’NIN RAKİBİ ÜST TURA YÜKSELECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta 4. tur maçları tamamlandı ve 5. turun kuraları çekildi.

Yapılan kura çekiminin ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile eşleşti.

Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama kararı alması sonrası Gençlerbirliği bir üst tura yükselecek.

Son Haberler
Arnavutköy'de elektrik direği bomba gibi patladı: Uykudan uyanan mahalleli cama koştu
Arnavutköy'de elektrik direği bomba gibi patladı: Uykudan uyanan mahalleli cama koştu
Atletico Madrid zirveyi karıştırdı. Şampiyonluk yarışına girdi
Atletico Madrid zirveyi karıştırdı. Şampiyonluk yarışına girdi
Gizemli hastalık 71 can aldı: DSÖ harekete geçti
Gizemli hastalık 71 can aldı: DSÖ harekete geçti
Bülent Ersoy’un kıyafeti sosyal medyada olay oldu! Giydiği kıyafet ‘marula’ benzetildi
Bülent Ersoy’un kıyafeti sosyal medyada olay oldu! Giydiği kıyafet ‘marula’ benzetildi
Kozmik tarih yeniden yazıyor
Kozmik tarih yeniden yazıyor