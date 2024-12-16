Kasımpaşa ve Fenerbahçe Türkiye Kupası’na katılacak mı? Hacıosmanoğlu açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmnaoğlu, Türkiye Kupası’ndan çekilme kararı alan Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile görüştü. Hacıosmanoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada Kasımpaşa’nın kararını değiştirdiğini söyledi. Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe’nin ise son kararını daha sonra vereceğinin altını çizdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama niyetleri vardı. Bu istek üzere onlarla görüştük. Fenerbahçe'nin geçen sene aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa'nın ise bildirim yapmıştı, bu sene de yenilemiştiler. İki takımın durumu ayrı. Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve giderlerin çok olduğunu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmeden sonra olumlu bir karar verecekler. İnşallah öyle olur."

"KULÜPLER GELİRDEN RAHATSIZ"

Kulüplerin Türkiye Kupası'ndaki gelirden rahatsız olduğunu söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Onları yayıncı kuruluşla da görüşüp çözüm üretmek için bir araya gelmek gerekiyorsa yine kulüplerimiz ve yayıncı kuruluşla bir araya gelip bu sorunu temelden çözmenin çalışmalarını yapacağız" dedi.