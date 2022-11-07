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Türkiye Kupası 4. tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, yarın oynanacak 7 maçla başlıyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:05
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Kasımpaşa-1461 Trabzon FK maçı ile Türkiye Kuaps 4. turu start alıyor

Türkiye Kupası 4. tur heyecanı başlıyor
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

8 Kasım Salı:

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK (Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor (Malatya Yeni)

15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor (Kırbıyık Holding)

17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Nef)

9 Kasım Çarşamba:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor (Aktepe)

13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)

13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK (Mümin Özkasap)

14.00 Altınordu-Bodrumspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu (Bolu Atatürk)

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare (Eryaman)

14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor (Eyüp)

15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor (Vodafone Park)

10 Kasım Perşembe:

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928 (Gürsel Aksel)

15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor (Çaykur Didi)

17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor (Denizli Atatürk)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol (Esenler Erokspor)

21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)

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