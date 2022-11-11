Kasımpaşa Şenol Can'ı yine gönderdi

Kasımpaşa, takımın başındaki Şenol Can'la yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Şenol Can, 2020-2021 sezonunda da Kasımpaşa'nın başında 9 hafta kalabilmişti. Bu kez ise 11 hafta kaldı.
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