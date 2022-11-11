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Kasımpaşa Şenol Can'ı yine gönderdi

Kasımpaşa takımın başına 11 hafta önce getirilen Şenol Can'la yollarını ayırdı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:18
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Kasımpaşa'da flaş ayrılık

Kasımpaşa Şenol Can'ı yine gönderdi
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Kasımpaşa, takımın başındaki Şenol Can'la yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Şenol Can, 2020-2021 sezonunda da Kasımpaşa'nın başında 9 hafta kalabilmişti. Bu kez ise 11 hafta kaldı.

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