Kasımpaşa Şenol Can'ı yine gönderdi

Kasımpaşa, takımın başındaki Şenol Can'la yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Şenol Can, 2020-2021 sezonunda da Kasımpaşa'nın başında 9 hafta kalabilmişti. Bu kez ise 11 hafta kaldı.