Kasımpaşa'dan flaş karar! Emektar isimle yollar ayrıldı

Kaynak: İHA
Kasımpaşa, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımın emektar oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kasımpaşa, 34 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

KASIMPAŞA'DA 170 MAÇA ÇIKMIŞTI

Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Kasımpaşamızın formasını terleten Loret Sadiku ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Emekleri ve katkıları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.
34 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'da 170 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol sevinci yaşadı.

sadiku.jpg

