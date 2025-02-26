Kasımpaşa’dan yabancı hakem kararı: TFF’ye ilettiler

Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Vincic’in atanması ile birlikte üst üste yabancı hakem talepleri geldi. Özellikle Vincic’in gösterdiği iyi performans sonrası bu yöndeki talepler arttı.

Derbi mücadelesi oynanmadan açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kendi oynayacakları maçlarda da Vincic’in olmasını istedi. Derbinin hemen sonrasında açıklama yapan Trabzonspor da kendi maçlarını Sloven hakemlerin yönetmesini istedi.

Öte yandan Samsunspor TFF’ye yaptığı başvuruda 3 maçlarını yabancı hakemin yönetmesini istedi

KASIMPAŞA’DAN FLAŞ KARAR

Ortaya çıkan talepler sonrası Kasımpaşa’dan flaş talep geldi. Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde, özel olarak yabancı orta hakem talebinde bulunmayacaklarını yazılı olarak mesaj yoluyla TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na iletti.