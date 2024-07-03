Kasımpaşalı Emmanuel’in neden öldürüldüğü ortaya çıktı. Feri Cansel'in kızı tek tek anlattı

Yeşilçam'ın unutulmaz vamp kadını olarak bilinen Feri Cansel, "Turist Ömer Yamyamlar Arasında", "Kadın Çapkın Olunca", "Aşk Kadını", "Beş Dakikada Beşiktaş", "Kasımpaşalı Emmanuel", "Ah Bu Kadınlar", "Plaj Horozu" ve "Kanunsuz Sokak" gibi pek çok filmde rol alarak izleyicilerin hafızasına kazındı.

Ancak trajik bir şekilde, henüz 39 yaşındayken nişanlısının bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi ve kısa yaşam hikayesi adeta bir filme konu olabilecek cinsten...

Yeşilçam'ın 1974-1978 yılları arasında parlayan yıldızı Feri Cansel'in ölümü, günlerce magazin gündemini meşgul etti.

İşte, kadın cinayetine kurban giden Feri Cansel'in cehennemi andıran hayat hikayesi:

1944 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Feriha Cansel, Yeşilçam'ın vamp kadınları arasında yer aldı ve Türkiye onu Feri adıyla tanıdı.

İlk evliliğini bir Britanya vatandaşı ile yapan Cansel, bu evlilikten Zümrüt adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Evliliği sona erdikten sonra Türk sinemacılarla temas kurdu ve Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı bir evlilik yaptı.

1964'te "Kan ve Gurur" filmiyle Yeşilçam'a adım atan Cansel, figüranlık yaparak kazandığı para ile geçinmekte zorlandı ve Parisien adlı ünlü gece kulübünde içki hostesliği yapmaya başladı.

Daha sonra aynı kulüpte striptiz yıldızı olarak çalıştı.

"Kasımpaşalı Emmanuelle" olarak tanınan Cansel, 1960'lı ve 1970'li yıllarda piyasa filmlerinde rol alarak, erkeksi tavırları ve küfürlü konuşma tarzı ile dikkat çekti.

Yılmaz Güney ile yollarının kesişmesi ve ona aşık olması, Cansel'in hayatında önemli bir dönemeç oldu. "Bir Çirkin Adam" filminde rol aldıktan sonra Yılmaz Güney tarafından terk edildi.

Feri Cansel'i öldüren sevgilisi

1979'da İzmir'de tanıştığı ve aşık olduğu Melih Ük ile birlikte yaşamaya başlayan Cansel, Moda'da Zümrüt adında bir market açtılar. Ancak bu ilişki de trajik bir sonla bitti.

1983 yılında gazinolarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Cansel, Bursa Köşk Gazinosu'nda program yapmak üzereyken, Cihangir Akyol Sokak'taki evinde Melih Ük tarafından öldürüldü.

Feri Cansel'in kıskançlık krizi yüzünden sevgilisi tarafından katlediliği bildirildi.

Feri Cansel'in cenazesi, yakınlarının topladığı parayla Kıbrıs'a gönderildi ve Lefkoşa Mezarlığı'nda sessizce toprağa verildi.

Yeşilçam'ın ilk silikon taktıran oyuncusu olan Feri Cansel, estetik operasyonunu gazetelerde ilan ederek kamuoyuna duyuran ilk isim oldu. Cansel'in oyuncu kızı ise Hababam Sınıfı'nın yıldızlarından biriydi.

ANNESİNİN KATLEDİLMESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI:

"Annem bazı şahsi eşyalarını almak için gelen Melih'le tartışırken ben odamdan çıktım.

Annem ağlıyordu. Bir ara içeri girdim. Melih'in elinde silah vardı. Önce şakayla annemi korkuttuğunu sanmıştım.

Silah sesleriyle içeri tekrar girdiğimde annemin duvara sürtünerek yere düştüğünü gördüm."