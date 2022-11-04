﻿Kasımpaşa'dan Ankaragücü açıklaması

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın adil bir şekilde sonuçlandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erkmen, "Maçın hakkı beraberlik diye düşünüyorum. İlk yarıda ölü top organizasyonlarının dönüşünde MKE Ankaragücü'nün girdiği iki pozisyon var. İlk yarı tamamen orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da pozisyon üretemedi. İkinci yarıya Koita değişikliğiyle başladık. Bu hamlenin sonucunda golü bulduk. Daha sonra iki net pozisyonumuz var. Maçın sonlarına doğru bir anlık konsantrasyon eksikliğinde rakibimiz golü buldu. Maçı da kazanabilirlerdi." diye konuştu.

Necati Erkmen, birçok as futbolcularının sakatlık nedeniyle maçta görev yapamadığını anlatarak, "Beş eksik oyuncumuz vardı. Alınan bir puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Biz göreve geldiğimizde Kasımpaşa'nın puanı ve golü yoktu. Şu anda 15 puandayız." ifadelerini kullandı.