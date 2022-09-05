5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi

Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi

Süper Lig'de 5. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda Antalyaspor'u yenerek büyük bir sürprize imza attı  

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 00:29
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 00:39
Takip Et

Kasımpaşa'nın Antalya vurgunu

Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa maçı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

4. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Haji Wright'ın yerden sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kasımpaşalı savunma oyuncuları kornere çeldi.

7. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın sert ortasında topa kale önündeki Luiz Adriano dokunamadı. Savunma oyuncularının hatası üzerine meşin yuvarlağı yeniden önünden bulan Adriano'nun sert şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

45. dakikada Celina'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Ben Ouanes'in sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

45+6. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasına hareketlenen Bahoken, meşin yuvarlağa dokunduğu sırada kaleci Boffin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Bu müdahaleye hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

 

52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Fredy'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.

53. dakikada Hajradinovic'in ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, top Boffin'in son anda müdahalesiyle kornere gitti.

61. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına giren Eysseric, topu kalecinin üzerinden aşırtarak kale önüne gönderdi. Antalyasporlu savunma oyuncusu Cemali Sertel, uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı kendi fileleriyle buluşturdu: 0-2.

77. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ghacha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesi ile kornere çıktı.

Maçın son anlarında Antalyaspor'lu Fredy kırmızı kart gördü.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
2
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
3
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
4
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
5
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
6
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
7
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Salih Uçan isyan etti ''Sakatlanabilirdim''
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿Antalyaspor'un çöküşü, Kasımpaşa'nın yükselişi
﻿ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı
﻿ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı
﻿ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı
﻿FIBA'ya maç yeniden oynansın itirazı
﻿FIBA'ya maç yeniden oynansın itirazı
﻿FIBA'ya maç yeniden oynansın itirazı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.