Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şota Arveladze oldu

Son olarak 2023-24 sezonunda Karagümrük’ü çalıştıran Şota Arveladze Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı ve eski takımına geri döndü.

KASIMPAŞA'DAN AÇIKLAMA

Yuvana Hoş Geldin Shota Arveladze

Kulübümüzde 2012-2015 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen Shota Arveladze, yeniden Kasımpaşamızın başında. Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Shota Arveladze’ye yuvana hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz.