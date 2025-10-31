İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Can Holding soruşturması kapsamında "Suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair haklarında kuvvetli şüphe oluşan" Ciner Holding’e soruşturma başlatıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Mevduatı (TMSF) Ciner Holding’e bağlı 18 şirkete kayyum atadı. Kayyum atanan şirketler arasında Süper Lig’de mücadele eden Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. de yer aldı.

KASIMPAŞA'NIN KAYYUM HEYETİ AÇIKLANDI

Medyaradar’ın haberine göre, TMSF tarafından oluşturulan ve 31 Ekim’de Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ilana göre yönetim Halil İbrahim Akyıldız, Adnan Gün, Özgür Çağlayan, Fatma Sevil kanar, Emre Ertaş, Canan Yılmaz, Ömer Faruk Karaaslan ve Tuba Aydın isimlerinden oluştu.

AKP’Lİ VEDAT DEMİRÖZ’ÜN DAMADI DA YÖNETİMDE

Yönetim kurulunda yer alan isimlerden en dikkat çekeni ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz’ün damadı Halil İbrahim Akyıldız oldu.

VEDAT DEMİRÖZ KİMDİR?

1956 yılında dünyaya gelen Vedat Demiröz, 24,25,26 ve 27. dönem Bitlis Milletvekilliği, AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Mali ve İdari İşler Başkanlığı yaptı. Demiröz şuanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinde.