Kasımpaşa'ya Belçikalı forvet

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Ngoy, son olarak Belçika'da Mechelen forması giyiyordu.
Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Ngoy, son olarak Belçika'da Mechelen forması giyiyordu.