Kasımpaşa'ya Belçikalı forvet

Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u transfer etti.

KAYNAK: AA
Kasımpaşa'ya Belçikalı forvet

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Ngoy, son olarak Belçika'da Mechelen forması giyiyordu.

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