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Batacaktılar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı.

Sahil Güvenlik ekipleri Antalya'nın Kaş ilçesinin 180 kilometre açığında acil yardım çağrısında bulunan tekneyi kurtarmaya gitti. İşte o tekneden tam 283 düzensiz göçmen çıktı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:12
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Kaş'ın 180 kilometre açığından kurtarıldılar. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı. Sahil Güvenlik Ekipleri kurtardı

Batacaktılar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı.
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Antalya'nın Kaş ilçesinin 180 kilometre açıklarında bir tekneden gelen acil yardım çağrısında bulunuldu. İHA'lar o teknenin yerini tespit etti ve ardında bölgeye Deniz Kuvvetlerine bağlı Fırkateyn ve korvetler ile birlikte Sahil Güvenlik botları sevk edildi

İçişleri Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı alınan teknedeki 283 düzensiz göçmenin kurtarılma görüntülerini paylaştı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 20.41'de Kaş'a 100 deniz mili (yaklaşık 180 kilometre) mesafede, içerisinde düzensiz göçmen bulunan bir tekneden acil yardım çağrısı alındı.

Bölgedeki tüm gemilere acil yardım çağrısı iletilirken, en yakın mesafede bulunan bir ticari gemi ile irtibat kurulup, söz konusu tekneye ivedilikle yardım edilmesi gerektiği bildirildi.Acil yardım çağrısı ile eş zamanlı olarak olay mahalline Sahil Güvenlik Komutanlığına ait dört bot görevlendirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile kurulan koordinasyonla bölgede seyir halindeki birer fırkateyn ve korvetin de sevk edilmesi sağlandı.

Bununla birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yardım çağrısı yapan teknenin tespiti için bir insansız hava aracı (İHA) görevlendirildi. Arama-kurtarma faaliyetleri sonucu, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu teknedeki 283 düzensiz göçmen olay mahalline yönlendirilen ticari gemiye alındı.

Göçmenlerin bulunduğu ticari gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları refakatinde Antalya'ya intikal ettirildi.

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