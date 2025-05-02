Kaşıntı ve kızarıklık kabusu! Karanlık yüzü

İlkbahar ve yaz ayları, doğanın canlandığı, açık havada geçirilen zamanın arttığı dönemler. Ancak, bu mevsimler aynı zamanda göz alerjisi (alerjik konjonktivit) vakalarında ciddi bir artışın yaşandığı zaman dilimleri. Polen, toz, küf sporları ve evcil hayvan tüyleri gibi alerjenlerin havada yoğunlaşması, gözlerde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve hatta görme problemlerine yol açtı.

Harvard, Mayo Clinic ve Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği gibi otoritelerin araştırmaları, bu dönemde göz alerjisinin her 100 kişiden 25-30’unu etkilediğini ortaya koydu.

Uzmanlar, doğru önlemler alınmazsa bu rahatsızlığın ciddi komplikasyonlara neden olabileceği konusunda uyardı.

GÖZ ALERJİSİ NEDİR VE NEDEN ARTIYOR?

Göz alerjisi, gözün konjonktiva adı verilen zar tabakasının polen, toz akarları, küf sporları veya evcil hayvan tüyleri gibi alerjenlere karşı aşırı tepki vermesiyle ortaya çıktı. Bu reaksiyon, histamin salınımını tetikleyerek kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve yanma gibi belirtilere yol açtı.

İlkbahar ve yaz aylarında polenlerin havada yoğunlaşması, açık havada geçirilen zamanın artması ve ortamların daha az izole olması, alerjenlere maruziyeti artırdı.

Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir çalışma, mevsimsel alerjik konjonktivitin özellikle polen mevsiminde %40 daha sık görüldüğünü ve çocuklarda bu oranın daha yüksek olduğunu gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Göz alerjileri, mevsimsel (polen kaynaklı) ve pereniyal (yıl boyu süren) olarak iki ana gruba ayrıldı.

Mevsimsel alerjik konjonktivit, ilkbahar ve yaz aylarında ağaç, ot ve çimen polenlerinin artmasıyla tetiklendi.

Journal of Clinical Ophthalmology’nin tarihli bir meta-analizi, polen yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde göz alerjisi vakalarının %35 daha fazla olduğunu doğruladı.

Pereniyal alerjiler ise ev tozu akarları, küf sporları ve evcil hayvan tüylerinden kaynaklandı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten göz hastalıkları uzmanı Dr. Sophie J. Bakri, “Göz alerjileri, sadece rahatsız edici semptomlarla sınırlı kalmıyor. Uzun süreli kaşıma ve ovuşturma, kornea yapısını incelterek astigmatizma veya keratokonus gibi ciddi sorunlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

İngiltere’deki Moorfields Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. David Gartry ise kontakt lens kullanıcılarını özellikle uyardı:

“Alerji döneminde kontakt lens kullanımı, mekanik tahrişi artırarak semptomları kötüleştiriyor. Bu dönemde günlük kullan-at lensler veya lens kullanımına ara vermek en güvenli seçenek”.

BELİRTİLER VE RİSKLER

Göz alerjisinin en yaygın belirtileri arasında şunlar yer aldı:

Gözlerde yoğun kaşıntı ve yanma

Kızarıklık ve sulanma

Göz kapaklarında şişlik ve koyu halkalar

Işığa hassasiyet (fotofobi)

Bulanık görme veya yabancı cisim hissi

Bu belirtiler, özellikle çocuklarda ve alerjik rinit, astım veya atopik dermatit gibi ek hastalıkları olanlarda daha şiddetli olabiliyor.

The BMJ’de yayımlanan bir çalışma, göz alerjisi olan bireylerin %60’ında alerjik rinit semptomlarının da görüldüğünü belirtti. Ayrıca, tedavi edilmeyen alerjiler, göz kapağı iltihabı, kornea hasarı ve hatta körlüğe yol açabilen atopik keratokonjonktivit gibi komplikasyonlara neden olabiliyor.

KORUNMA VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, göz alerjisinden korunmak için şu önerilerde bulundu:

Polenlerden Kaçının: Polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının. Pencereleri kapalı tutun ve eve döndüğünüzde giysilerinizi değiştirin.

Güneş Gözlüğü Kullanın: UV400 sertifikalı güneş gözlükleri, polen ve tozun göze ulaşmasını engelleyerek koruma sağlar.

Hijyene Dikkat Edin: Yatak çarşaflarını yüksek sıcaklıkta yıkayın, evde hava temizleyici kullanın ve evcil hayvanları yatak odasından uzak tutun.

Gözleri Kaşımaktan Kaçının: Kaşıma, göz dokularını tahriş ederek semptomları kötüleştirir. Soğuk kompres uygulamak rahatlama sağlayabilir.

Kozmetik Ürünleri Sınırlayın: Parfümlü makyaj ürünleri ve kimyasal temizleyiciler, alerjiyi tetikleyebilir.

Tedavi için antihistaminik göz damlaları, mast hücresi stabilizatörleri ve kortikosteroid damlalar sıkça kullanılıyor. Ancak, kortikosteroid içeren damlaların uzun süreli kullanımı, glokom veya katarakt gibi yan etkilere yol açabilir.

All About Vision’ın raporuna göre, mast hücresi stabilizatörleri, kontakt lens kullanıcıları için alerji mevsiminde konforu artırdı.

Uzmanlar, göz alerjisi belirtileri yaşayanların bir göz doktoru veya alerji uzmanına başvurmasını önerdi. Tanı için detaylı göz muayenesi ve alerji testleri kritik önem taşıdı. Deri prick testi veya kan testleri, spesifik alerjenleri tespit ederek tedaviyi kişiselleştirmeye olanak sağladı.

GÖZ SAĞLIĞINIZ İÇİN HAREKETE GEÇİN

İlkbahar ve yaz aylarında artan göz alerjileri, sadece geçici bir rahatsızlık değil, ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir tehdit. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, polen ve diğer alerjenlere karşı alınacak basit önlemlerin bu riski büyük ölçüde azalttığını gösterdi.