Kaşıntılar ölümcül olabilir! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Vücudunuzdaki inatçı kaşıntıyı basit bir cilt sorunu sanıp geçiştirmeyin. Uzmanlar, bu rahatsızlığın karaciğer yetmezliğinin erken bir habercisi olabileceğini ve erken teşhis edilmezse karaciğer nakli gibi ciddi bir tedavi gerektirebileceğini belirtti.

Son bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzman görüşleri, kaşıntının karaciğer hastalıklarıyla olan bağlantısını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

Safra yollarındaki tıkanıklıklar, safranın vücuttan atılamamasına neden olur. Bu durum, kolestaz olarak bilinen bir tabloya yol açar ve inatçı kaşıntı, sarılık gibi belirtilerle kendini gösterir.

Kolestaz, tedavi edilmediğinde karaciğer sirozuna ve nihayetinde karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor.

Harvard Tıp Fakültesi’nden gastroenteroloji uzmanı Dr. Raymond Chung, kaşıntının karaciğer hastalıklarındaki rolünü destekleyen son araştırmalara vurgu yaparak, “Journal of Hepatology”de yayımlanan bir çalışma, kolestatik karaciğer hastalıklarının %70’inde kaşıntının ilk semptom olduğunu gösterdi. Chung, “Bu tür kaşıntılar genellikle geceleri şiddetlenir ve hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini durdurabilir” dedi.

Kaşıntının karaciğerle bağlantısı, safra asitlerinin cilt altında birikmesiyle açıklandı.

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İngiltere’deki King’s College Hastanesi’nden hepatolog Prof. Dr. John O’Grady, bu durumu şöyle özetledi:

“Safra yollarındaki tıkanıklık, karaciğerin toksinleri atmasını engeller. Bu toksinler ciltte birikerek kaşıntıya neden olur. Ancak bu sadece bir belirti; asıl sorun karaciğerde yatıyor.”

O’Grady, özellikle viral hepatit, alkol kaynaklı karaciğer hasarı ve safra yolu kanseri gibi durumların kaşıntıyı tetikleyebileceğini ekledi.

KARACİĞER NAKLİ: SON ÇARE Mİ?

Karaciğer yetmezliği, kaşıntının yol açabileceği en ciddi sonuçlardan biri. Uzmanlar, kronik karaciğer yetmezliğinin tek kesin çözümünün karaciğer nakli olduğunu vurgulayarak, “Karaciğer değerlerinde ciddi bozulma, geçmeyen kaşıntı, sarılık ve karında sıvı toplanması gibi belirtiler, nakil zamanının geldiğini gösterir” dedi.

Türkiye, özellikle çocuk karaciğer nakillerinde dünya birincisi konumunda. Her yıl yaklaşık 500 çocuk nakil beklerken, yalnızca 150’sine nakil yapılabildi.

Amerikan Cerrahlar Koleji’nin Klinik Kongresi’nde sunulan bir araştırma, nakledilen karaciğerlerin bazılarının 100 yıldan uzun süre işlevsel kalabildiğini ortaya koydu.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Teksas Üniversitesi Güneybatı Tıp Merkezi’nden Dr. Christine Hwang, “Yaşlı donörlerden alınan karaciğerler bile, uygun koşullar sağlandığında genç donörlerden alınanlarla aynı başarıyı gösterebiliyor” dedi. Bu bulgu, organ bağışı havuzunu genişletme potansiyeli taşıyor.

Kaşıntı ve kızarıklık kabusu! Karanlık yüzü

Uzmanlar, kaşıntının yanı sıra sarılık, yorgunluk, idrar renginde koyulaşma ve karında şişkinlik gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, karaciğer sağlığını korumak için dengeli beslenme, alkol tüketiminden kaçınma ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Uma Naidoo, “Sarımsak, antioksidan özellikleriyle karaciğer yağlanmasını önlemede etkili” dedi.

Kaşıntı, basit bir rahatsızlık gibi görünse de, karaciğer sağlığınız için bir alarm zili olabilir. Uzmanlar, bu belirtileri görmezden gelmemeniz ve vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanız konusunda uyarıyor.

Erken teşhis, karaciğer nakline giden yolu durdurabilir ve sağlıklı bir geleceğin kapılarını aralayabilir.