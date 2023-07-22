Kaşıntıyı dakikalar içinde geçiren besin ortaya çıktı. Kaşınan bölgeye sürülmesi yeterli

Editör: Erkavim Yıldırım

Yazın gelmesiyle birlikte sivrisinekler ortaya çıktı. Sivrisinek ve bazı bitkilerden kaynaklı kaşıntıya insanlar çare aramaya başladı.

Yoğurdun kaşınan bölgeye sürülerek kaşıntının geçeceğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Kaşınan cildinizi rahatlatmak için bölgeye soğuk yoğurt sürmeniz tavsiye edildi.

Yoğurt, cildi yormadan kaşıntıyı iyileştireceği bildirildi.

Soğuk olduğunda ise kan dolaşımını dengeleyerek kaşıntının yayılmasına engel olacağı ifade edildi.

YOĞURDUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Yoğurdun içerisinde çok sayıda yararlı bakteri bulunur. Bu yararlı bakteriler ciltte görülen kızarıklıklara karşı oldukça etkilidir. Bu bakterilerin bir diğer yararı ise sivilcelere iyi gelmesi... Yoğurtun yüksek proteinli yapısı da cilt sağlığına önemli katkılar sağlar. Yoğurttaki protein, cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. Yoğurtta bulunan laktik asit ise cildinizin görünümünü canlandırarak ona pürüzsüzlük kazandırır. Böylece daha genç görünürsünüz.

EV YAPIMI YOĞURT NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı yoğurt

Ev Yapımı Yoğurt

Nasıl Yapılır

Sütü derin bir tencere içerisine alın ve orta ateşte kaynatın.

Sütün üzerinde köpükler oluşmaya başladığında tahta kaşık ile sütü karıştırın ve havalanmasını sağlayın.

Süt kaynama noktasına geldiğinde kısık ateşe alın ve 10 dakika daha pişirin.

Cam veya seramik bir kabı masa örtüsünün ortasına alın. Kaynayan sütü kabın içerisine dökün ve ılıması için bekleyin.

Sütün uygun sıcaklığına gelip gelmediğini anlamak için, serçe parmağınızın ucunu süte batırın ve içinizden 10'a kadar sayın. Parmağınız bu süre boyunca sıcaklığa dayanabiliyorsa, süt uygun sıcaklığa gelmiş demektir.

Küçük bir kase içine bir miktar ılık süt alın. Sütün üzerine 2 yemek kaşığı yoğurdu ekleyin ve tahta kaşık ile karıştırın. Ardından bu karışımı ılınan süte ilave ederek karıştırın.

Sütlü karışımı koyduğunuz kabı temiz bir tülbent ile örtün. Sütün mayalanması için örtü ile alt ve üst kısımlarını örtün.

Yaklaşık 6 saat sonra mayalanan sütün üzerini açın ve tencereyi buzdolabına koyun.

Kıvamın tutması için hazırladığınız yoğurdu 1 gece dinlendirin. Afiyet olsun.