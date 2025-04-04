Kasırga felaketi can aldı: 7 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin bazı eyaletlerini etkisi altına alan kasırgalar sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel polis, yaptığı açıklamada Tennessee, Missouri ve Indiana'da en az 7 kişinin öldüğünü bildirdi. Elektrik hatlarının kopmasına neden olan şiddetli fırtınaların bölgede çok sayıda evi elektriksiz bıraktığını aktaran yetkililer, Tennessee ve Kentucky eyaletlerinde bazı okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi. Yetkililer, hafta sonuna kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışların yol açabileceği sel felaketi konusunda uyardı.