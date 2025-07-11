Kasiyer başına darbeyle yere yığıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kasiyer başına darbeyle yere yığıldı

Esenyurt’ta bir markette başlayan kavga sokağa taştı. Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine tekme, yumruk ve demir çubuklarla saldırdı. Eşini kavgada korumaya çalışan E.E.O., başına aldığı darbelerin ardından bayılarak yere yığıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Talatpaşa Mahallesi 1005. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir markette alışveriş yapan kadın müşteri ile kasiyer E.E.O. arasında tartışma çıktı.

Kadın müşterinin oğlu V.E.'nin de dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.E.O.'nun kocasının da dahil olmasıyla sokağa taşan kavgada taraflar birbirine tekme, yumruk ve demir çubuklarla saldırdı. Eşini kavgada korumaya çalışan E.E.O., başına aldığı darbelerin ardından bayılarak yere yığıldı.

Hastaneye götürülen E.E.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan V.E. hakkında "Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaretö suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Yaşanan kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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