Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın öldü

Kaynak: DHA
Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın öldü

Gittiği markette kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 1 Nisan Salı günü Beypazarı ilçesinde bulunan bir zincir marketin mağazasında meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre Gülçin Aras alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışma yaşadı. Daha önceden beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın tartışmanın etkisiyle yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aras, ambulansla şehir hastanesine sevk edildi. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa! Ortak açıklamayla duyurdular
Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa! Ortak açıklamayla duyurdular
Japonya’da ambulans helikopter düştü: 3 ölü, 3 yaralı
Japonya’da ambulans helikopter düştü: 3 ölü, 3 yaralı
Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın öldü
Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın öldü
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdi
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdi
Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçim bürosunun yeri belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçim bürosunun yeri belli oldu