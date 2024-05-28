Kasiyer uyur numarası yaptı: Müşterilerin dürüstlüğü beğeni topladı

Yurt dışında yapılan ve kısa sürede gündem olan bir sosyal deney, insanların dürüstlüğünü test etmek amacıyla bir markette gerçekleştirildi. Deneyde, market kasiyeri uyur numarası yaparken, güvenlik kameraları müşterilerin tepkilerini kaydetti.

Deneyin amacı, kasiyerin uyuduğunu gören müşterilerin nasıl davranacağını gözlemlemekti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, alışveriş yapmak isteyen her müşteri önce aldıklarını kameraya gösterdi, ardından da ödemelerini kasanın üzerine bıraktı.

Bu dürüst davranışlar, sosyal medyada hızla yayılarak büyük beğeni topladı. Videoyu izleyen birçok kişi, insanlara olan güvenin artmasına sebep olan bu güzel hareketleri takdir etti.