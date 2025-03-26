Kasiyerin cep telefonunu böyle çaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kasiyerin cep telefonunu böyle çaldı

Ankara'da girdiği markette kasiyerin telefonunu poşete koyarak çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyurt ilçesindeki bir markette meydana geldi. Alınan bilgilere göre, müşteri kılığında içeriye giren A.Ü., aldığı ürünlerle birlikte kasaya yöneldi.

Kasiyerin dikkatini başka yöne çeken A.Ü., hızlı hareketlerle kasiyerin telefonunu kasanın önünden alarak poşete koydu.

A.Ü.'nün marketten ayrılmasından bir süre sonra durumu fark eden çalışanlar polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanan A.Ü. gözaltına alınırken, çaldığı telefon sahibine iade edildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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