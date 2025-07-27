Kask değil, teknoloji harikası: Solunan havanın kalitesini bile arttırıyor

Yoğun egzoz dumanı, motosiklet kullanıcılarının şehir içinde karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Arabalarda klima sistemleri sayesinde sürücüler dış ortamdaki kirli havadan korunabiliyor, ancak motosikletliler için aynı konfor uzun süre mümkün değildi. İspanya merkezli Zyon adlı teknoloji girişimi, bu sorunu çözmek için geliştirdiği yüksek filtreleme kapasiteli akıllı motosiklet kaskı ile dikkatleri üzerine çekti.

2022 yılından beri Ar-Ge süreci devam eden bu yeni nesil kask, yıl sonunda pazara sunulmaya hazırlanıyor. Şirketin hedefi, motosiklet sürücülerine daha güvenli, daha sağlıklı ve daha konforlu bir sürüş deneyimi sunmak.

Zyon’un açıklamasına göre bu akıllı kask, sürücüyü çevredeki zararlı maddelerden korumakla kalmıyor, aynı zamanda kaza anında otomatik acil çağrı gönderme gibi hayat kurtaran teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

DÖRT KATMANLI FİLTRELEME VE AKILLI UYARI SİSTEMİ

Kaskın en dikkat çeken özelliklerinden biri dört katmanlı hava filtresi. İlk katman; sıvılar, böcekler ve büyük partikülleri engelliyor. İkinci katmanda ise polen, ince tozlar ve mikropartiküller durduruluyor. Üçüncü katmanda aktif karbon kullanılarak zararlı gazlar emiliyor. Dördüncü katman ise üçüncü katmanı koruyarak sistemin ömrünü uzatıyor.

Filtre sistemi, kaskın ön kısmındaki bir tuş aracılığıyla üç farklı hava akışı seviyesinde ayarlanabiliyor. Ayrıca kaskla birlikte sunulan mobil uygulama, kullanıcıya bulunduğu bölgedeki hava kalitesini anlık olarak gösteriyor ve filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde uyarıda bulunuyor.

Zyon’un verdiği bilgilere göre filtrenin kullanım süresi, sürücünün koşullarına bağlı olarak bir ila üç ay arasında değişiyor. Bu özellik, hava kirliliğinin yüksek olduğu şehirlerde sürüş yapan kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor.

SADECE SOLUNUM DEĞİL, GÜVENLİK DE ÖNCELİKLİ

Zyon’un geliştirdiği bu kask yalnızca hava kalitesine odaklanmıyor; güvenlik alanında da önemli yenilikler sunuyor. Kask, entegre ivmeölçerler sayesinde olası bir kaza anında sürücünün düştüğünü algılayarak, önceden belirlenen acil durum kişilerine ve sağlık ekiplerine otomatik olarak konum bilgisiyle birlikte bildirim gönderebiliyor.

Arka kısmında yer alan otomatik fren lambası ise sürücünün yavaşladığını hareket sensörleriyle algılayarak yanıp sönüyor. Bu özellik, özellikle gece sürüşlerinde motosikletlinin diğer araçlar tarafından daha kolay fark edilmesini sağlıyor.

Zyon’un bu ürünü, Avrupa pazarında yaklaşık 750 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Türkiye’deki motosiklet kullanıcıları için henüz net bir dağıtım tarihi açıklanmış değil, ancak ürünün Avrupa genelinde beklenen ilgiyi görmesi halinde Türkiye pazarına da kısa sürede giriş yapması bekleniyor.