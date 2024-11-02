Kask hayat kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kask hayat kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araca çarpmasının ardından motosikletiyle birlikte savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Korkunç kaza Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. 07 BVH 574 plakalı motosikletiyle seyretmekte olan ismi öğrenilemeyen sürücü, trafik ışıklarına geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araca yandan çarptı.

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Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, çarpmanın ardından motosikletiyle birlikte savrulan ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kazayı başındaki kask sayesinde burnu bile kanamadan atlattı.

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Motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerine, yaralanmadığını ve herhangi bir talebi olmadığını söyledikten sonra motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

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