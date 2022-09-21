Acun Ilıcalı'nın motosiklet kazasıyla ilgi detaylar ortaya çıktı. Kask takmamış
Acun Ilıcalı'nın motosiklet kazasıyla ilgi detaylar ortaya çıktı. Kask takmamış
TV8'in patronu Acun Ilıcalı, önceki gün kızı Banu Ilıcalı ile birlikte motosiklet kazası geçirmiş ve kolu kırılmıştı. Acun Ilıcalı'dan yeni haberler geldi. Motorsiklet kazasında kolu kırılan Acun Ilıcalı dün ameliyat oldu. Koluna platin takılan Ilıcalı’nın, kaza sırasında motosikleti kask takmadan kullandığı iddia edildi
Sarıyer’de önceki gün akşam saatlerinde kızı Banu Ilıcalı Ceyhun ile birlikte bir AVM’den motosikletiyle yola çıkan Acun Ilıcalı, Kemerburgaz Caddesi’nde ters yönden gelen Recep K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
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Motosikletten düşen Acun Ilıcalı’nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı hafif şekilde yaralandı.
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Acun ve Banu Ilıcalı hemen çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
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İlk tedavinin ardından Acun Ilıcalı ambulansla Ataşehir’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Acun Ilıcalı’nın kolunda kırık tespit edildi. Banu Ilıcalı Ceyhun yapılan tedavi sonrası taburcu edilirken, Acun Ilıcalı dün ameliyata alındı.
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Koluna platin takılan Ilıcalı’nın olay sırasında kask takmadığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı bugün hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekilecek.
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Kaza sırasında motosikletinden savrularak kendisine çarpan hafif ticari aracın üzerinden uçan ve o sırada araca çarptığı kolu kırılan Acun Ilıcalı, sürücü Recep K.’den şikâyetçi olmadı.
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Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet’te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.