Kaskı sayesinde kazayı ucuz atlattı!

Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana gelen trafik kazasında Gençlik Merkezi istikametine seyir halindeki Ferhat Y.'nin kullandığı motosiklet, 5036 sokağa dönmekte olan Taylan T.'nin kullandığı otomobile çarptı.
KASK SAYESİNDE KAZAYI UCUZ ATLATTI
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlatan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.