Sinop’ta başında kask bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, berber dükkanına silahla saldırı gerçekleştirdi. Tetiği arkası arkasına çeken motosiklet kasklı saldırgan mermileri bitince berber dükkanından hızla kaçtı.

Olay anı güvenlik kamerası ve cep telefonuyla kaydedildi, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülere göre saldırgan dükkana ani bir baskın yaptı. O sırada bir müşterisini tıraş etmekte olan berber, silah sesleriyle birlikte şoka uğradı.

İlk anda müşterisinin arkasına geçerek kendini siper eden berber, saldırganın hedefi haline geldi. Kasklı şahıs soğukkanlılıkla berbere doğru yönelip art arda ateş etti. Kurşunlar berberin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Panik içinde müşterinin koltuktan fırlayıp can havliyle kendini dışarı attığı görüldü. Dükkanda yalnız kalan berber, kanlar içinde yere yığıldı. Bacağından yoğun kan akışı olduğunu fark eden berber, büyük bir soğukkanlılık göstererek belindeki kemeri çıkardı ve yaralı bacağını sardı. Polis ekipleri motosikletli kasklı silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.