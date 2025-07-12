Kasko ve sigortaya gerek kalmayacak! Otomotiv devinden büyük hamle

Yenilikçi teknolojiye yönelik hamleleriyle önplana çıkan BYD, global satışlarda yakaladığı ivme ile Tesla’yı geride bırakıyor.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikteotonom ve otopilot park sistemleri de araba tutkunlarının dikkatini çekiyor. Özellikle Tesla otomobiller belirli bölgelerde kendi kendine otonom olarak sürüş gerçekleştirebilirken, BYD ise yakın zamanda otomatik park sisteminde önemli bir güncelleme yaptığını açıkladı.

The Verge’ün haberine göre; God’s Eye sistemini güncelleyen Çinli otomobil devi, yeni nesil kendi kendine park yeteneğinden kaynaklanan tüm hasarları karşılayacağını açıklayarak kullanıcılarına büyük bir güvence sağladı. Çin’in mikroblog platformu Weibo üzerinden duyuruda bulunan BYD, bu sistemin seviye 4 otonomiye ulaştığını ve aracın park esnasında yaşanabilecek güvenlik sorunları ile maddi kayıpların tamamını üstleneceğini belirtti. Bu sayede kasko ve sigorta şirketleriyle uğraşmaya da gerek kalmayacak.