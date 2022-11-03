Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir. Kasksız plakasız motor kullanıyordu polisin anonsu arkadan duyuldu

Bir grup motorcunun trafik ışıklarında beklediği sırada aralarında yaptıkları sohbet sosyal medyada gündem oldu.



Kaskının ve plakasının olmadığını belirten motorcuyu "Bir şey olmaz ya" diyerek geçiştirmeye çalışan motorcu arkadaşı, polis aracının arkadan yaptığı anonsla neye uğradığını şaşırdı.



Arkadan motorcu gruba yaklaşan trafik polisleri, "Plaka yok diye yakalanamayacağını mı sanıyon, şu kadar aklın yok..." diyerek trafik ışıklarında bekleyen motorculara çıkıştı.



Trafik polisinin uyarısının ardından motorundan inmeye çalışan motorcuya polis, "Git git ceza yiyecen…" diyerek yanıt verdi.