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  • Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir. Kasksız plakasız motor kullanıyordu polisin anonsu arkadan duyuldu

Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir. Kasksız plakasız motor kullanıyordu polisin anonsu arkadan duyuldu

Trafikte "Kask yok, plaka yok" diye kendi aralarında konuşan moturculara yanıt polisten geldi: "Plaka yok diye yakalanamayacağını mı sanıyon, şu kadar aklın yok..."

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:43
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Kasksız plakasız motor kullanıyordu polisin anonsu arkadan duyuldu. Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir

Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir. Kasksız plakasız motor kullanıyordu polisin anonsu arkadan duyuldu
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Bir grup motorcunun trafik ışıklarında beklediği sırada aralarında yaptıkları sohbet sosyal medyada gündem oldu.

Kaskının ve plakasının olmadığını belirten motorcuyu "Bir şey olmaz ya" diyerek geçiştirmeye çalışan motorcu arkadaşı, polis aracının arkadan yaptığı anonsla neye uğradığını şaşırdı.

Arkadan motorcu gruba yaklaşan trafik polisleri, "Plaka yok diye yakalanamayacağını mı sanıyon, şu kadar aklın yok..." diyerek trafik ışıklarında bekleyen motorculara çıkıştı.

Trafik polisinin uyarısının ardından motorundan inmeye çalışan motorcuya polis, "Git git ceza yiyecen…" diyerek yanıt verdi.

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Murat Kara
3.11.2022 10:58
Yanlış. Neden ceza yok. Merhametten maraz doğar. Yasalar neden çıkarılıyor.  
 
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