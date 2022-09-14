C18-ORF25 geniniz yoksa spor nafile

Sağlıklı bir vücut ve güçlü kaslar için egzersiz yapmak mutlak gerekli. Ancak bazı kişiler ne kadar spor yaparsa yapsın kasları yeterince güçlenmiyor.

Avustralyalı bilim insanları, antrenman sırasında kasların daha hızlı güçlenmesini sağlayan bir gen keşfetti. Keşif, kas hastalıklarının tedavisinin yanı sıra sağlıklı yaşlanma için büyük ümit vaad ediyor.

Güçlü kaslar için egzersiz yapmak kadar genler de çok önemli. Avustralya'nın Melbourne üniversitesi araştırmacıları, antrenman sırasında kas dokusundaki bazı moleküllerin farklılaştığını keşfettiYeni keşfedilen C18-ORF25 geninin kas gücünü artırdığı iddia edildi.

Bilim insanları, bu genin yokluğunda, aynı miktarda egzersiz yapılmasına karşın, kas gücünün daha kısıtlı olduğuna dikkat çekti.

"Hücresel Metabolizma" adlı hakemli bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atan uzmanlar, "bazı kişilerin kaslarının neden normalden daha güçlü olduğunu" anladıklarını açıkladı.

Bilim insanları vücuttaki kasların işlevinin, genel olarak sağlık durumunun en önemli göstergelerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.Yeni genin keşfiyle gelecekte kas atrofisi gibi hastalıkların tedavisinin önünü açılabileceği, sağlıklı yaşlanma için "spor yapmaya eşdeğer gen terapileri"nin geliştirilebileceği sanılıyor ve sporcuların daha da yüksek performans vermesi için de kullanılabileceği belirtiliyor.