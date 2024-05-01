Kaşlarını aldığı oğluna bağıran anne gündem oldu: "Erkek gibi bağır"

Kaynak: Haber Merkezi
Kaşlarını aldığı oğluna bağıran anne gündem oldu: "Erkek gibi bağır"
Annesi kaşlarını alırken tiz bir tonda bağıran genç adama annesinin verdiği tepki gündem oldu.

Sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan bir olay, bir annenin oğlunun kaşını aldırırken yaptığı yorumla gündeme geldi. Anne, oğlunun acısına karşı "Erkek gibi bağır!" diyerek tepki çekti.

Olay, anne ve oğlunun bir güzellik salonunda olduğu sırada yaşandı. Oğlunun kaşlarını aldırmak istemesi üzerine anne, oğluna "Erkek gibi bağırma!" şeklinde bir uyarıda bulundu. Bu sözler, hem çevrede bulunanların hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Anne tarafından yapılan bu yorumun, cinsiyetçi ve aşağılayıcı bir ifade olarak değerlendirilmesiyle birlikte olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, annenin bu tutumunu kınayarak çocuk eğitimi konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

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