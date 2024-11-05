Kasper Schmeichel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

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Kasper Schmeichel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Bugün 38 yaşına giren kaleci Kasper Schmeichel, Şampiyonlar Ligi tarihinde doğum gününde oynayan en yaşlı oyunculardan biri oldu.

Kasper Schmeichel, bugün 38. doğum gününü kutlarken, Şampiyonlar Ligi tarihinde doğum gününde maç oynayan en yaşlı oyunculardan biri oldu. Schmeichel, Arsenal'dan David Seaman ile birlikte bu unvanı paylaşıyor. Seaman, Eylül 2001'de Schalke'ye karşı oynamıştı.

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Celtic, Kasper Schmeichel ve Greg Taylor'un doğum günü kutladığı tek bir Şampiyonlar Ligi maçında iki oyuncunun yer aldığı ilk takım oldu. Bu, Manchester United’ın Kasım 2017'de Basel'e karşı oynadığı maçtan sonra gerçekleşen ilki temsil ediyor.

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