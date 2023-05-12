Kassandra ilk defa cumhurbaşkanı olacak ismi açıkça söyledi. Uyanır uyanmaz yazdı

Her dediği çıkan ve hiç yanılmayan ünlülerin astroloğu Kassandra, 2 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turda biteceğini ve kazanacak ismi açık açık söyledi.
Türkiye 2 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklaması siyasette yapılan tüm hesapları altüst etti.
Her dediği çıkan ve bugüne kadar hiç yanılmayan ünlülerin astroloğu Kassandra, ilk kez Cumhurbaşkanı olacak ismi açık açık yazdı.
Muharrem İnce'nin istifasının ardından istihareye yattığını belirten Kassandra, "Sandıklar kapanmış oy kullanma işlemi tamamlanmıştı. Kendimi bir anda AKP'nin Genel Merkezi'nde buldum. Sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye yeni yeni başlamıştı.
Görevlilerin sigara içtikleri alana indim. Dikkat çekmemek için bir sigara da ben yaktım. İçime çekmeden dumanı üflüyordum. Yan tarafımda 3 erkek kısık sesle konuşuyordu.
Tüm dikkatimi onları duyabilmek için toparladım. Oldukça karamsar bir tablo çizdi bir tanesi. Diğer 2'si ise 'Görürsen kıl payıda olsa seçimi kazanacağız. Sen moralini bozma. Karadeniz Bölgesi bir açılsın farkı göreceksin' diyerek arkadaşının moralini düzeltmeyi başardı.
Seçim heyecanını bir de CHP de görmek istedim. Bu kez CHP Genel Merkezi'ndeydim. Burada da ilk sonuçlar çeştli illerden geliyordu. Yüzlerde gülümseme vardı. Ama bu mutlu tabloyu 'daha çok erken' diyen bir kadının sesi gölgeledi.
Gerçekten de çok erkendi. Açılan sandık sayısı yüzde 2 civarındaydı. Yüzde 2 oran çok azdı. Bir çok ilden de daha ilk sonuçlar ellerine bile ulaşmamıştı.
2 saat sonra önce AKP sonra da CHP merkezlerine bir daha girerim diyerek açıkan karnımı doyurabilmek için bir esnaf lokantasına girdim.
Cam kenarındaki masaya oturdum. Söylediğim çorba gelince limon sıkıp kaşığımla karıştırdım. O an bir resim belirdi çorbanın ortasında. Net bir şekilde gördüm. Bu kişi Cumhurbaşkanı adaylarından biriydi" diye konuştu.
O sıra uyandığını ve bir bardak su içtiğini belirten Kassandra "Dualarımı okuyup tekrar uykuya daldım. Kendimi yine AKP Genel Merkezi'nde gördüm. Gözüm sigara içtiğim 3 kişiden en azından birini aradı.
Ama göremedim. Suratlar asıktı. Sandıkların yüzde 40'a yakını açılmıştı. Kazandık diyeni de gözlerimle aradım ama bulamadım.
Hemen oradan çıkıp, CHP Genel Merkezi'ne gittim. Burada yüzler gülüyordu. Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu oda tıklım tıklım doluydu.
Odadan çıkandan fazla giren vardı. Bir kişi 'Bu iş bitti. Seçimi biz değil halk kazandı. Ülkemize refah gelecek' diyerek zafer konuşmasını andıran kısa bir açıklama yaptı.
Telefonlar hiç susmuyordu. 'Oyları temsil etmeden sorumluluk alanlarınızdan ayrılmayın' uyarısı yapılıyordu.
Bir bardak çay alarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan partililerin olduğu yere indim. Burada da oy oranları telaffuz ediliyordu.
Bir saat sonra "Bir kişinin hayırlı olsun. Seçimi kazandık" sözleri yükseldi hoparlörlerden. 6'lı masanın ortakları ele ele tutuşmuş vaziyette dışarı çıktılar. Birbirlerine tutuşmuş ellerini hep birlikte havaya kaldırdılar.
Evet kazanan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
Onun yüzündeki mutluluğu gözlerinin içine yansımıştı. İlk iş olarak da seçim vaadi olarak Millet İttifakı'nın verdiği sözleri yerine getirmek olduğunu üstüne basa basa açıkladı.