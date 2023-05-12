Kassandra ilk defa cumhurbaşkanı olacak ismi açıkça söyledi. Uyanır uyanmaz yazdı

Seçim heyecanını bir de CHP de görmek istedim. Bu kez CHP Genel Merkezi'ndeydim. Burada da ilk sonuçlar çeştli illerden geliyordu. Yüzlerde gülümseme vardı. Ama bu mutlu tabloyu 'daha çok erken' diyen bir kadının sesi gölgeledi.