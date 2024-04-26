Kassandra şampiyon olacak takımı açıkladı. Son olarak Tokat depremini bilmişti

Dediklerinin hepsi tek tek gerçekleşen ünlülerin astroloğu Kassandra 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçimini CHP'nin kazanacağını ve Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 ve 4,4 büyüklüğündeki depremleri bilmişti.
Trandyol Süper Lig şampiyonunu görmek için istihareye yattığını söyleyen Kassandra "Kendimi bir anda 37'nci haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında buldum. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park tribünleri tıklım tıklım dolmuştu. Tabir yerindeyse iğne atsanız yere düşmeyecek cinstendi" dedi.
"Rams Park'ın çevresinde de çok sayıda taraftar maça girebilmek için harıl harıl bilet arıyordu" diyen Kassandra "Ben tribündeki yerimi aldığımda Galatasaraylılar maç biter bitmez stadyumun hoparlörlerinden çalınması gereken şarkı hakkında yorumlar yapıyordu. Çoğunluk "Güle güle" adlı parçanın çalınmasını istiyordu" diye konuştu.
Kassandra "Galatasaraylı taraftarlar ayrıca maçtan önce ya da maçtan sonra Fenerbahçe'yi hükmen yenerek kazanılan Süper Kupa ile de tur atılmasını istiyordu. Sarı-Kırmızılılar galibiyetten oldukça emindi. Hatta 'Fenerbahçe'yi yenemezsek kupayı onlara verelim' diyecek kadar iddialı olanlar da vardı. Ama onlara top yuvarlıktır yanıtını verdim" dedi.
Fenerbahçe'ye ayrılan deplasman tribününe de gittiğini söyleyen Kassandra "Sarı-Lacivertliler de ezeli rakiplerini yenmek şampiyonluktan bile önemliydi. Geçen yıl her 2 lig maçında da 3-0'lık yenilgilerin acısını çıkartmak için kenetlenmişlerdi. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı öyle bir tezahürat yapıyorlardı ki inanın kulaklarımın titrediğini hissediyordum" diye konuştu.
"Takımlar ısınmak için sahaya çıktıklarında ortalık yıkıldı" diyen Kassandra "İnanın desibel rekorları paramparça olmuştur. Yanımdaki arkadaşımın kulağıma söylediklerini bile duyamadım. Sonunda cep telefonundan bana mesaj attı. Özel güvenliğin merdiven aralıklarını boş bıraktırmak için yaptığı mücadele de dikkatimi çekti" dedi.
"Maçın başlamasıyla ortalık adata yakıldı" diyen Kassandra "Maçın sonucunu göremedim. Ama Galatasaraylı futbolcular kenetlenmiş vaziyette zıplayarak şampiyonluklarını kutluyorlardı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise sevinç hep bir ağızdan marş ve şarkılar söylüyordu. Yanımdaki kişi Konya'ya turistik geziye gideriz" diye konuştu.
"Bu arada sırtımda aniden bir acı hissettim" diyen Kassandra "Sanki biri beni hançerlemiş gibi bir acıydı ve anında gözlerimi açtım. Acıyı o kadar derinden hissettim ki rüya mı gerçek mi diye düşündüm. Ama istihare sırasında olduğunu anlayınca rahatladım. Şampiyonluğu sürekli kazanacak bir takım dünyada yok. 5 yıl da üst üste şampiyon olsan 6'ncı yıl kaybedersin. Ama sağlık önemli" dedi.
"Bir çok kişi Galatasaray'ın son 5 haftada çok puan kaybedeceğini Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanarak şampiyon olacağını ileri sürüyor" diyen Kassandra "Ben tam tersini düşünüyorum. Bu sene de Galatasaray şampiyon olacaktır. Zor geçeceği tahmin edilen maçlarda Galatasaray farklı galibiyetler aldı. Ben kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.