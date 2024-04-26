Kassandra şampiyon olacak takımı açıkladı. Son olarak Tokat depremini bilmişti

"Bu arada sırtımda aniden bir acı hissettim" diyen Kassandra "Sanki biri beni hançerlemiş gibi bir acıydı ve anında gözlerimi açtım. Acıyı o kadar derinden hissettim ki rüya mı gerçek mi diye düşündüm. Ama istihare sırasında olduğunu anlayınca rahatladım. Şampiyonluğu sürekli kazanacak bir takım dünyada yok. 5 yıl da üst üste şampiyon olsan 6'ncı yıl kaybedersin. Ama sağlık önemli" dedi.