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Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Dediklerinin hepsi tek tek gerçekleşen ünlülerin astroloğu Kassandra, bu yıl büyük olasılıkla 14 Mayıs tarihinde yapılacağı iddia edilen seçimi kimin kazanacağını açıkladı.

Galeri Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:11
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Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

İktidardan muhalefete tüm partiler Türkiye’nin en kritik seçimine hazırlanıyor.

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Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yapılacak seçimler için bütün anket şirketleri, hemen hemen her hafta elde ettikleri sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

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Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Bu sonuçlar ilgiyle takip edilirken, siyasi partilere de hangi illerde kuvvetli, hangi illerde zayıf oldukları bilgisini veriyor.

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Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Seçim sonuçlarını görmek için istihareye yattığını söyleyen Kassandra "Kendimi büyük bir binanın yanında buldum. Yavaş adımlarla içeriye doğru giriş yaptım.

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Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Etrafta tek tük insanlar vardı. Ben ise binanın büyüklüğüne paralel olarak içerisinin çok kalabalık olacağını tahmin ettim.

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Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Bir ara üst kattaki yerden alkış sesleri yükseldi. Hemen oraya doğru yöneldim. Ama hiç kimseyi göremedim. Yerleri süpüren görevliye "Amca ne oldu burada? Alkışları duydum" sorusunu yönelttim.

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Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Yüzüme bakan kır saçlı amca "Az önce 6'lı masa toplantı yaptı. Dışarı çıktıklarında ise kısa bir açıklama yapıldı. Sonra da büyük bir alkış koptu" dedi.

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Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Ne dediler diye sorduğumda ise "Ben koridorun en dibindeydim o nedenle duyamadım konuşulanları ama ayrılırken hepsinin yüzü gülüyordu" dedi.

9/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Tam çıkış kapısına doğru yönelirken gözlerime inanamadım. Tanıdığım bir siyasetçi bana başıyla işaret verip, kendisini takip etmemi istedi.

10/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

O yanındaki kişiyle muhabbet ederken ben de onu izlemeye başladım. Bir kaç adımda bir arkasına bakıp onu takip edip etmediğimi kontrol ediyordu.

11/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Derken bir odaya girdiler. Ben de girmek üzereyken bir görevli "Sen de kimsin?" diyerek beni durdurdu. O siyasetçi "O benimle" deyince koruma görevlisi karnıma uzanan eline aşağıya indirdi.

12/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Ben de artık o ortamdaydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli gülerek konuşup şakalaşıyorlardı. Masadan aynı andan kalktılar.

13/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakının liderleri gülüyordu. Buna ilk başlarda bir anlam veremedim.

14/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Bir süre sonra uyandım. Her zaman ki gibi bir bardak su içip istihareye tekrar yattım. Binadan çıktım ve toplu ulaşıma bindim.

15/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

İki genç Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig maçı için tahminlerde bulunuyordu. Bulunduğum ayın mayıs olduğunu buradan çözdüm.

16/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Çünkü fikstüre göre maç 21 Mayıs 2023 tarihinde Galatasaray'ın sahasında oynanacaktı. Muhabbete ben de katıldım.

17/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Kısa süre sonra can alıcı soruyu yönelttim. "Seçimin sonucu ne oldu?" diye sordum: İkinci tura kaldı yanıtını aldım.

18/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Beynimde şimşekler çaktı. liderler 2. turda uygulayacakları stratejiyi belirlemeye çalışıyorlardı. Her iki ittifak da sonuçlardan memnundu" dedi.

19/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Bu seçim sonucunun Türkiye açısından hayati önem taşıdığını belirten Kassandra küresine de baktığını söyledi. Küresinde Meclis'i gördüğünü ve alkış tufanı koptuğunu belirten Kassandra "Büyük coşku içinde marşlar söyleniyordu.

20/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Milletvekillerinin elleri marşa eşlik ediyordu. Islıklamaları da gördüm. Vekillerin alkışlarından ve söyledikleri marşlar çok şey anlattı" diye konuştu.

21/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Sizin de bu yazdıklarımdan bir şeyler çıkardığınıza adım kadar eminim.

22/22
Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Hepimiz için seçim sonuçları hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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