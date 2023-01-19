Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı

İktidardan muhalefete tüm partiler Türkiye’nin en kritik seçimine hazırlanıyor.
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Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yapılacak seçimler için bütün anket şirketleri, hemen hemen her hafta elde ettikleri sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
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Bu sonuçlar ilgiyle takip edilirken, siyasi partilere de hangi illerde kuvvetli, hangi illerde zayıf oldukları bilgisini veriyor.
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Seçim sonuçlarını görmek için istihareye yattığını söyleyen Kassandra "Kendimi büyük bir binanın yanında buldum. Yavaş adımlarla içeriye doğru giriş yaptım.
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Etrafta tek tük insanlar vardı. Ben ise binanın büyüklüğüne paralel olarak içerisinin çok kalabalık olacağını tahmin ettim.
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Bir ara üst kattaki yerden alkış sesleri yükseldi. Hemen oraya doğru yöneldim. Ama hiç kimseyi göremedim. Yerleri süpüren görevliye "Amca ne oldu burada? Alkışları duydum" sorusunu yönelttim.
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Yüzüme bakan kır saçlı amca "Az önce 6'lı masa toplantı yaptı. Dışarı çıktıklarında ise kısa bir açıklama yapıldı. Sonra da büyük bir alkış koptu" dedi.
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Ne dediler diye sorduğumda ise "Ben koridorun en dibindeydim o nedenle duyamadım konuşulanları ama ayrılırken hepsinin yüzü gülüyordu" dedi.
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Tam çıkış kapısına doğru yönelirken gözlerime inanamadım. Tanıdığım bir siyasetçi bana başıyla işaret verip, kendisini takip etmemi istedi.
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O yanındaki kişiyle muhabbet ederken ben de onu izlemeye başladım. Bir kaç adımda bir arkasına bakıp onu takip edip etmediğimi kontrol ediyordu.
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Derken bir odaya girdiler. Ben de girmek üzereyken bir görevli "Sen de kimsin?" diyerek beni durdurdu. O siyasetçi "O benimle" deyince koruma görevlisi karnıma uzanan eline aşağıya indirdi.
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Ben de artık o ortamdaydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli gülerek konuşup şakalaşıyorlardı. Masadan aynı andan kalktılar.
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Hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakının liderleri gülüyordu. Buna ilk başlarda bir anlam veremedim.
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Bir süre sonra uyandım. Her zaman ki gibi bir bardak su içip istihareye tekrar yattım. Binadan çıktım ve toplu ulaşıma bindim.
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İki genç Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig maçı için tahminlerde bulunuyordu. Bulunduğum ayın mayıs olduğunu buradan çözdüm.
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Çünkü fikstüre göre maç 21 Mayıs 2023 tarihinde Galatasaray'ın sahasında oynanacaktı. Muhabbete ben de katıldım.
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Kısa süre sonra can alıcı soruyu yönelttim. "Seçimin sonucu ne oldu?" diye sordum: İkinci tura kaldı yanıtını aldım.
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Beynimde şimşekler çaktı. liderler 2. turda uygulayacakları stratejiyi belirlemeye çalışıyorlardı. Her iki ittifak da sonuçlardan memnundu" dedi.
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Bu seçim sonucunun Türkiye açısından hayati önem taşıdığını belirten Kassandra küresine de baktığını söyledi. Küresinde Meclis'i gördüğünü ve alkış tufanı koptuğunu belirten Kassandra "Büyük coşku içinde marşlar söyleniyordu.
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Milletvekillerinin elleri marşa eşlik ediyordu. Islıklamaları da gördüm. Vekillerin alkışlarından ve söyledikleri marşlar çok şey anlattı" diye konuştu.
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Sizin de bu yazdıklarımdan bir şeyler çıkardığınıza adım kadar eminim.
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Hepimiz için seçim sonuçları hayırlı uğurlu olsun" dedi.