8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Dediklerinin hepsi tek tek gerçekleşen ünlülerin astroloğu Kassandra, 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerden önce neler yaşanacağını açıkladı. İstihareye yatan Kassandra seçimler ertelenebilir söylentisine de noktayı koydu.

Galeri Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:18
Takip Et
1/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Yazıma tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlamak istedim. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bütün anket şirketleri, gün aşırı elde ettikleri sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

2/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan kalkması sonrası sıcak gelişmeler yaşandı. Sonuç olarak Meral Akşener masaya geri dönerek ittifakı sürdürdü.

3/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Millet İttifakı'nın adayı da benim de aylar öncesinden belirttiğim gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

4/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Seçimlerden önce daha neler yaşanabilir diye günlerce düşündüm.  Ardından da istihareye yattım.

5/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Kendimi Hürriyeti Ebediye İlkokulu'ndan mezun olan arkadaşlarımın arasında buldum. 12 kişi olduk masada. Hal hatır sormalardan sonra konuyu bir kadın arkadaşımız Cumhurbaşkanlığı seçimine getirdi.

6/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Kime oy atacağını söyleyip, bizim de tercihimizi öğrenmek istedi. Ancak benim de aralarında olduğum bir kaç kişi tercihini açıklamaktan kaçındı.

7/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Siyaset sohbeti saatlerce sürdü. Kimsenin fikrini kabul ettirebilmek için ses tonunu yükseltmemesi beni çok mutlu etti. Fikir tartışmaları yaşandı. 

8/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Dağıldıktan sonra bir taksiye binerek oyumu kullanacağım okula gittim. Cep telefonumun tarihi Mayıs ayını gösteriyordu. Saat ise 14.30 civarındaydı. 

9/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

2. kata çıkıp, oy kullanacağım sınıfın önündeki listeden adamı buldum. Kuyruğa girdim. Önümde 4 kişi vardı. Sıra bana geldi ve oyumu kullandım. Bu da seçimlerin ertelenmeyeceğine işaret ediyordu.

10/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

O sırada uyandım. İlk defa terlememiştim. Gayet sakindim. Sehpanın üstünde duran sudan bir bardak içtim. Tekrar uyudum.

11/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Bu kez seçim öncesine gittim. Günler gözümün önümden film şeridi gibi geçiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'yi ayaküstü sohbet ederlerken gördüm. 

12/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

İkisinin de yüzleri gülmüyordu. Bir ara anketlerden bahsettiler. Erdoğan'ın "Son hamleler hafta başı peş peşe gelecek. Çok şey değişecek. Görürsün bak" demesini net duydum.

13/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Onlar makam araçlarına binerek uzaklaştılar. Bu sırada ben de çıkışa doğru yöneldim. 3 kişi hem yürüyor hem de konuşuyorlardı. 

14/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

"Onun yerine şu olsa seçimi rahat kazanırdık" dedi içlerinden biri. Öbürü ise "Ben aylardır söylüyorum ama o gelir mi" diyerek ses tonunu düşürdü.

15/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Bu kez Millet İttifakı'nın toplantısının yapılacağı yere gittim. Gözlerim Meral Akşener'i aradı. Onu gördüm. Onun da suratı asıktı. 

16/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu ise yine gülerek önüne kim geldiyse eline sıkarak  hoş geldiniz diyordu. Millet İttifakı'nın diğer başkanlarını da gördüm. 

17/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Ama tuvalete doğru yönelince orada da duvar kenarında kulis yapılıyordu. İrice bir erkek "Burada ne badireler yaşandı bilemezsiniz. Sinir sistemimiz felç oldu. Ama bu günlere geldik" demesini de net şekilde duydum.

18/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Seçimin elbette bir kazananı olacak. Ama partiler o sandığa gidene kadar basına bile yansımayan çok olaylar yaşanabilir. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı er veya geç ortaya çıkacak. 

19/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

Sonuç olarak sesler yükselecek, aksiyonlar yaşanacak. Ne kadarının medyaya sızacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz. 

20/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

21/21
Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
1
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
2
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
3
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
4
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
5
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
6
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Bu yumurcaklar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
﻿Bu yumurcaklar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
﻿Bu yumurcaklar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
﻿ABD'nin dev binası depremzedeler için Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
﻿ABD'nin dev binası depremzedeler için Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
﻿ABD'nin dev binası depremzedeler için Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Adalet ve hukuk nedir? Neden kanun babadır, büyük evlat devlettir, küçük evlat ise millettir?
﻿Adalet ve hukuk nedir? Neden kanun babadır, büyük evlat devlettir, küçük evlat ise millettir?
﻿Adalet ve hukuk nedir? Neden kanun babadır, büyük evlat devlettir, küçük evlat ise millettir?
﻿Arabeskin babası ölümünün 10'uncu yılında anılıyor
﻿Arabeskin babası ölümünün 10'uncu yılında anılıyor
﻿Arabeskin babası ölümünün 10'uncu yılında anılıyor
﻿Adriana Lima'ya futbol camiasından tepki yağdı. 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmişti
﻿Adriana Lima'ya futbol camiasından tepki yağdı. 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmişti
﻿Adriana Lima'ya futbol camiasından tepki yağdı. 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmişti
﻿EYT'li çalışana ücret koruması
﻿EYT'li çalışana ücret koruması
﻿EYT'li çalışana ücret koruması
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.