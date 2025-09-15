Kassandra TV, “Geleceği Görüyoruz” sloganıyla yayında!

Yenilikçi ve cesur bir yayın anlayışıyla izleyici karşısına çıktıklarını kaydeden Onur Aydın, “Geleceği görüyoruz mottosuyla kimi zaman saklanan gerçekleri günyüzüne çıkaracak, kimi zaman görmezden gelinenleri cesurca ele alacağız. Kassandra Medya olarak izleyenleri sıradanlığa meydan okuyan bir deneyime davet ediyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Kanalımız, farklı alanlarda uzman içerik üreticilerinin bir araya geldiği, zengin bir yayın platformudur. Siyasetten sanata, mizahın ince zekasından tarihin derin sularına, psikolojinin çözümlemelerinden, astrolojinin gizemlerine ve yaşamın küçük detaylarına kadar uzanan şahane bir yelpaze sunuyoruz”

Kasandra TV’nin tanıtım videosunda da şu ifadelere yer verildi:

“Kasandra TV'de sadece izlemeye değil düşünmeye, sorgulamaya, geleceğe dair fikirlerimizi şekillendireceğiniz bir sahneye davetlisiniz. Burada her ses yankı bulur. Her düşünce özgürce ifade edilir. Siz de bu büyük hikayenin bir parçası olun. Sesimize ses katın, gücümüze güç verin. Çünkü biz sizlerle sadece bir YouTube kanalını değil, vizyonumuzu, hayat mücadelemizi ve ortak hikayelerimizi paylaşıyoruz.”